Jacqueline Di Giacomo, la figlia di Heather le dà della bugiarda: “Non la vedo da 10 anni”

Heather Parisi ha una famiglia allargata e quattro figli: i due gemelli che vivono con lei ad Hong Kong e due figlie più grandi avute rispettivamente da due uomini diversi. La maggiore Jacqueline Di Giacomo, è stata citata ieri sera da Francesca Fagnani a Belve quando ha chiesto alla ballerina: “Com’è essere la suocera di Ultimo?“.

Jacqueline Di Giacomo e Ultimo stanno infatti insieme da un paio di anni, ma Heather Parisi – che si è nascosta dietro il “non parlo del gossip dei miei figli” – alla domanda è apparsa visibilmente spiazzata. “Chi? Non so di cosa tu stia parlando”, tant’è che la stessa Fagnani le ha chiesto: “Non ne sapevi niente?“.

La Parisi ha poi specificato che nonostante le due figlie maggiori non vivono con lei ad Hong Kong le vede e le sente regolarmente. A tal proposito Jacqueline Di Giacomo ha fatto una precisazione, dandole della bugiarda.

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, sopratutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema”.