Jacopo Rivani dirige Fantasy Melody al Teatro Lirico di Cagliari

Il 14 e 15 novembre, il Teatro Carmen Melis di Cagliari ospiterà il secondo concerto della rassegna musicale “Rotte sonore”, diretta dal maestro Jacopo Rivani. Rivani, un giovane direttore con un’apprezzata carriera, guiderà l’Orchestra del Teatro Lirico in un evento intitolato “Fantasy Melody”.

Il programma musicale include brani celebri come “Feuerfest! polka-francese” di Josef Strauss, la “Danza dei commedianti” di Bedřich Smetana, e temi famosi da film come “James Bond”, “Forrest Gump” e “Pirati dei Caraibi”, tra gli altri. I concerti si svolgeranno anche in forma didattica per le scuole l’12 e il 13 novembre, con l’attrice Marta Proietti Orzella come narratrice, coinvolgendo gli studenti e creando un’opportunità educativa attraverso la musica.

La rassegna “Rotte sonore” offre un viaggio attraverso sonorità diverse, mescolando jazz, musical americani, opera lirica e danza europea, tutto preparandosi per le prossime Stagioni d’opera e danza.

Il progetto vede protagonisti l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, diretto da Giovanni Andreoli. I concerti, della durata di un’ora, senza intervalli, si terranno al Teatro Carmen Melis, predisposto per un ascolto intimo e coinvolgente. I biglietti saranno disponibili dalla metà di settembre, con prezzi a partire da 15 euro per i ridotti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Biglietteria del Teatro Lirico a Cagliari.