Jacobs e la mamma: il sogno olimpico e le sfide italiane

Dopo le recenti difficoltà di Marcell Jacobs ai Mondiali di Tokyo, sua madre, Viviana Masini, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista. Racconta di quando ha capito che suo figlio era speciale già subito dopo la nascita. Sebbene Marcell non fosse un bambino particolarmente veloce all’inizio, si è ben distinto alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha raccolto i frutti del suo duro lavoro. Da piccolo, Marcell desiderava ardentemente le scarpe chiodate per correre e prometteva di restituire i soldi alla madre una volta vinti i Giochi.

Viviana ha incoraggiato Marcell a provare vari sport per aiutarlo a trovare la sua vera passione. Ha evitato che praticasse motociclismo per timore, avendo vissuto esperienze familiari traumatiche. Ha descritto Marcell come un bambino sensibile e determinato, che ora affronta grandi aspettative dopo una carriera segnata da molti sacrifici.

La sua Academy a Desenzano mira a ispirare bambini a perseguire i propri sogni con il motto “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”. Viviana ha sempre cercato di dare a Marcell la libertà di essere se stesso, evitando di forzarlo in un percorso predeterminato. Anche se il suo atteggiamento con i figli potrebbe sembrare meno rigido rispetto al passato, considera che ogni genitore deve adattare le proprie scelte al contesto del momento.

Attualmente, Marcell vive in America, e sua madre è felice di sostenerlo, celebrando anche occasioni speciali come il compleanno di suo figlio. I bambini di Marcell, desiderosi di seguire le orme del padre, si dedicano a sport e attività diverse, mentre Viviana continua a promuovere valori di libertà e crescita personale.

