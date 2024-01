Jacob Elordi è Frankenstein nel nuovo adattamento di Netflix

Jacob Elordi è la star del momento e probabilmente ve ne ho parlato fin troppo poco. Per questo motivo voglio rimediare. È notizia di queste ore che il protagonista di Saltburn ha firmato un contratto che lo vedrà recitare nei panni di Frankenstein nel nuovo adattamento di Netflix realizzato da Guillermo Del Toro.

Jacob Elordi is set to play Frankenstein’s monster in new Netflix adaption of the classic, @Deadline reports. pic.twitter.com/iwGzXMhoed — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2024

Insieme a Jacob Elordi ci saranno anche Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.

Guillermo Del Toro scriverà, dirigerà e produrrà l’adattamento di Frankenstein come se fosse una Lory Del Santo qualsiasi alle prese con The Lady. Al momento non è però noto se la storia sarà ambientata ai giorni nostri o avrà una versione storica.

Jacob Elordi nel corso di quest’ultimo ha lavorato, oltre che nel già citato Saltburn, anche in The Sweet East di Sean Prince Williams; in He Went That Way di Jeffrey Darling e in Priscilla di Sofia Coppola dove ha interpretato il ruolo di Elvis Presley.

Jacob Elordi es el Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, que se enamorará de #Priscilla creando controversia en una relación de 10 años de diferencia. Compra tus boletos aquí para vivirla en Cinemex: https://t.co/ehutwlVD7R pic.twitter.com/mlluvmpDAx — Cinemex (@Cinemex) January 7, 2024

Jacob Elordi: “Ho avuto una cotta per Brad Pitt”

Elordi, nonostante sia etero, ha confessato di aver avuto una cotta per il Brad Pitt dei tempi che furono.