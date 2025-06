Jackie Chan e Bruce Lee: Il Ritorno Grazie all’IA

Jackie Chan, Bruce Lee e Jet Li potrebbero presto tornare sul grande schermo grazie a progetti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale, presentati al 27° Shanghai International Film Festival. La China Film Foundation ha lanciato due iniziative significative nell’ambito del Kung Fu Film Heritage Project: il restauro di 100 film classici di arti marziali e la creazione del lungometraggio animato A Better Tomorrow: Cyber Border, primo di questo tipo interamente prodotto con tecnologia AI.

Il restauro prevede la rimasterizzazione digitale dei film di kung fu, con l’obiettivo di migliorarne immagine, suono e qualità, preservando la narrazione originale. Tra i titoli restaurati troviamo Dalla Cina con furore, Il furore della Cina colpisce ancora, Once Upon a Time in China e Drunken Master. Dieci dei 100 film saranno prioritari, con un investimento di quasi 14 milioni di dollari per il primo sviluppo del progetto. Tian Ming di Canxing Media ha dichiarato che l’Intelligenza Artificiale rappresenta lo strumento per la creatività necessaria a rivitalizzare il patrimonio culturale cinese.

Il lungometraggio Cyber Border è una reinterpretazione futuristica del classico poliziesco di John Woo, realizzato con una pipeline AI che comprende sceneggiatura, modellazione, animazione e rendering, tutto gestito da un team di appena 30 persone. Questo film è presentato come un esempio di come l’AI possa rivoluzionare il processo creativo, riducendo il tempo di produzione. Zhang Qing, produttore del film, ha invitato i creatori cinesi a esplorare nuovi formati interattivi, come i giochi di combattimento, per ampliare la loro influenza globale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it