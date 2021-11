Jack White, ex White Stripes, ha annunciato l’arrivo di due nuovi album per il 2022: ecco tutti i dettagli sui progetti.

Jack White ha in programma la pubblicazione di due album per il 2022: Fear of the Dawn, in uscita l’8 aprile e Entering Heaven Alive, in uscita il 22 luglio, saranno il quarto e il quinto album in studio della carriera solista dell’artista di Detroit, il cui suo ultimo lavoro – pubblicato nel 2018 – è stato Boarding House Reach. I due nuovi album saranno inseriti nel catalogo di cui fa parte anche l’omonimo album di debutto dei White Stripes, datato 1999.

Jack White pubblicherà due album nel 2022

Il comunicato stampa, emanato per diffondere la notizia dei due nuovi album di Jack White, Fear of the Dawn e Entering Heaven Alive, offre pochi dettagli sulle direzioni musicali dei nuovi album, dicendo solo che sono “completamente distinti” e “definiti da diverse ispirazioni, temi diversi, stati d’animo diversi“. Entrambi saranno pubblicati in vari formati, tra cui cinque variazioni di LP in edizione limitata in linea con la devozione di Third Man Records per il vinile. Il video di Taking Me Back:

Gli elenchi dei brani annunciati rivelano almeno un ospite speciale: il rapper Q-Tip (A Tribe Called Quest) apparirà in Fear of the Dawn in un pezzo intitolato Hi-De-Ho. I due si sono esibiti insieme al Madison Square Garden di New York nel 2015, quando il rapper partecipò al bis del musicista per un paio di canzoni.

Il nuovo singolo Taking Me Back

White ha anche pubblicato un nuovo singolo, intitolato Taking Me Back, traccia principale del prossimo album che sarà disponibile a partire dal mese di aprile 2022. Il video – diretto da Lauren Dunn – offre un’interpretazione cinetica di una canzone carica di effetti, incluso un sintetizzatore Juno vintage.

Oltre agli album in uscita, l’artista – nel 2021 – ha incluso anche il lancio di Jack White Art & Design – un negozio online sul lavoro multidisciplinare della sua carriera – e l’apertura del negozio londinese di Third Man, dopo aver aperto due sedi, rispettivamente a Detroit e a Nashville.