Il lupo cecoslovacco

Sono ancora in tanti quelli che, per scegliere la razza del cane da portarsi a casa, si basano sui presupposti sbagliati, un film, ad esempio. Basta pensare all’Akita Inu, quel “cane inseparabile” diventato di moda dopo il film strappa lacrime “Hachiko”. Quel cane, che all’apparenza sembra pronto ad affrontare soltanto un lutto lungo tutta una vita, proviene in realtà da antenati pronti ad affrontare, nelle battute di caccia, cervi, cinghiali e orsi. Inutile dire le difficoltà che incontro nel lavoro quando mi trovo a visitare una coppia di anziani pacifici e sedentari che, mossi da emozioni strappalacrime, in casa si sono messi, al posto di un volpino, un ardito combattente.Oltre alle motivazioni cinematografiche, assumono grande rilievo nella scelta del pet anche le mode del momento. Sapete quanto volte mi sono trovata a visitare un Barboncino con il collare di perle uguale alla collana che indossava la sua proprietaria? O un Pit Bull con un collare a borchie del tutto simile, nel suo stile minaccioso, alle rappresentazioni dei tatuaggi del suo compagno a due zampe? Non mi nascondo. Anche io da piccola trovavo particolarmente simpatico quel passaggio della “Carica dei 101” nel quale si enfatizzano le grandi somiglianze tra i cani e i loro proprietari. Adesso, durante le visite comportamentali, trovando conferme di tutto ciò lo trovo invece desolante. Un’immagine che mi ricorda, ogni volta, quanto l’essere umano sia davvero un soggetto proiettivo.

Pensate ai Cani Lupi Cecoslovacchi tanto di moda negli ultimi anni. Impossibile non notare quanti ne siano spuntati nei centri urbani. Centri caratterizzati per essere complessi, affollati e senza parchi. Ma chi sono i loro proprietari? In tanti casi uomini e donne apparentemente spaventati dalla loro reclusione forzata dentro ad appartamenti minuscoli, con ritmi di lavoro pesanti, probabilmente nostalgici della loro libertà perduta. Proprio quel cane dovevano scegliere? Un esemplare tra i più vicini geneticamente ai lupi, connotati per essere ancora oggi molto diffidenti con gli essere umani? Potremo mai considerarlo il compagno ideale per vivere in una città senza zone verdi, circondato da persone?

I motivi della scelta

Non mi sorprende più. Difficilmente vediamo l’altro (sia questo un amico, un marito o appunto un cane) riconoscendolo per quello che è. Più facilmente cerchiamo, attraverso l’altro, conferme su noi stessi o il soddisfacimento di nostri bisogni. Così sono in tanti quelli che puntualmente si presentano alle porte degli allevamenti di cani cercando, in realtà, un rispecchiamento, una conferma affettiva, un salvatore per i propri figli o un surrogato di relazioni insoddisfacenti con altri esseri umani. Il punto è che la scelta del cane avviene attraverso parametri del tutto aleatori, che poco hanno a che vedere con chi il cane realmente sia. Non sorprende dunque che le cose non vadano nel verso giusto.

Taglia media e pelo corto

Pensate ad esempio al Beagle. Quel cane carino, scelto perché “di taglia media e a pelo corto”, apparentemente ideale per una vita in appartamento. Cane che però poi abbaia e ulula dalla mattina alla sera quando i proprietari vanno a lavorare.E quante volte sento proprietari estenuati dai Jack Russell che non ascoltano quando vengono lasciati liberi? Lamentano che non tornano facilmente al richiamo e spesso abbaiano ostinati quando suonano il campanello mordendo volentieri chi osa entrare in casa.

Le denunce

Puntualmente quando il cane si manifesta per quello che è, inizia la lamentatio: il sogno si infrange, il cane è un problema. Si corre ai ripari. È il momento del veterinario esperto in comportamento. Quando il Lupo Cecoslovacco finisce per mordere il proprietario al ritorno da un viaggio di lavoro (procurandogli cinquanta punti al braccio) diventa impossibile guardare altrove, il problema diventa evidente. Il motivo? Semplice! Questione innanzitutto di genetica. Come si dice… ce la siamo cercata! Per ben più di 15000 anni la nostra spinta selettiva ha puntato a trasformare i lupi in queste razze canine.

Come dare torto a questi animali? Analizziamo insieme questi casi.

Per i lupi, se qualcuno esce dal branco, al ritorno dovrà “chiedere il permesso” per reinserirsi in un gruppo dinamico da un punto di vista delle relazioni. E allora, forse ci risulta più semplice comprendere l’accaduto, ciò che ha condotto quel Lupo Cecoslovacco al morso che lo ha fatto finire tra i cani segnalati al servizio veterinario dell’ASL e in visita da un esperto in comportamento. Probabilmente in assenza del loro leader (il proprietario assente per un viaggio di lavoro) i ruoli sono stati, semplicemente, rivisti. Un comportamento distruttivo e potenzialmente lesivo della fiducia del proprietario diventa allora maggiormente comprensibile, quasi sensato, sicuramente evitabile con il giusto lavoro educativo da cucciolo.

Il Jack Russell

E quel Jack Russell? Non è certamente un dispettoso. È, in realtà, un cane “da tana” selezionato per uccidere volpi e tassi, animali che procuravano grande perdite economiche ai proprietari delle fattorie. Un cane dalle zampe corte per poter entrare nei cunicoli sotterranei, ingaggiando gli animali selvatici in un combattimento di vita o di morte che ha lo scopo di far uscire allo scoperto la preda e permettere al cacciatore di “fare il suo lavoro”. Li abbiamo voluti e selezionati testardi e coraggiosi proprio per questo. Inoltre, nel girovagare sotto terra, in tane oscure, poteva accadere che si perdessero senza riuscire a trovare la via d’uscita. Trovandosi in questa difficile situazione hanno imparato ad abbaiare insistentemente per poter essere individuati dal cacciatore e quindi tratti in salvo. Siamo ancora sorpresi del fatto che il nostro minuto Jack Russell sia un cane assai ostinato che, se ha un’idea in testa, non ascolta nessuno? E ci sorprende ancora che, se non educati nel modo giusto, abbaino insistentemente per ottenere quello che vogliono fino a estenuare i condomini?

Per centinaia di anni, questi cani hanno fatto egregiamente il loro mestiere. Che ne è di questa vocazione nel nostro evo urbanizzato? Non penseremo mai che sia estinta vero? Le cose non scompaiono, si trasformano, adattando la loro espressione all’ambiente nel quale si trovano. Così oggi questi cani rivendicano il loro ruolo cacciando e tenendo a bada non più volpi e tassi ma quelli che sarebbero i nostri graditi ospiti serali. Anni di selezione e di educazione non si dissolvono dall’oggi al domani perché a noi farebbe comodo.

Il Beagle

E’ proprio la banalizzazione del processo di selezione che porta tanti a pensare che, quel Beagle, un cane da muta, selezionato per cacciare in gruppo, che se si perde durante la battuta di caccia può solo contare sul suo ululato per ricongiungersi al resto e sopravvivere, possa essere un cane ideale per la vita in appartamento capace di gestire le separazioni quotidiane dai proprietari senza problemi. Oltretutto, quel cane consolida sempre di più il suo comportamento, trovando quotidiane conferme che ululare è la scelta migliore! Di fatto, dopo ore di abbai ininterrotti, vede il suo gruppo ricongiungersi. E all’esperto in comportamento spetta il ruolo, assai difficile a questo punto,di convincere il cane che i suoi proprietari avrebbero comunque fatto ritorno a casa alla fine della loro lunga giornata lavorativa.

Al netto di questi piccoli particolari però è verissimo che il pelo è corto e la taglia… ideale! Tuttavia fioccano le denunce per disturbo della quiete pubblica.

La questione qui è una sola: non possiamo ignorare quale sia la storia del nostro compagno di viaggio. L’ignoranza è sempre una colpa. Al momento dell’adozione prima di tutto devo aver chiaro quale siano le caratteristiche di quella razza e se il suo modo di essere sia compatibile con il mio stile di vita. La scelta dovrebbe essere fatta sulla base di tendenze condivise,le motivazioni.

Anni di selezione

Proverò attraverso alcuni esempi sui cani da pastore ad approfondire meglio questo argomento, a spiegare il collegamento tra selezione, vocazione e comportamento.

I cani pastori conduttori, come il Border Collie, sono stati selezionati per aiutare il pastore ad indirizzare e tenere insieme le pecore negli spostamenti. Non dobbiamo sorprenderci quindi se inseguono tutti quelli che corrono al parco o che passano in bicicletta.

Sono soggetti che solitamente amano avere una vita movimentata, compagni perfetti di proprietari molto propositivi, direi quasi iperattivi, con voglia (e tempo) di stimolare mentalmente e fisicamente il proprio cane.

I cani pastori guardiani degli armenti, come il Pastore Maremmano, hanno invece una propensione naturale alla difesa del gregge dalle avversità e i pericoli provenienti dall’esterno. Il loro ruolo è l’allontanamento precoce di chi si avvicinava troppo alle “loro pecore”. Devono inoltre assicurarsi che nessun membro del gruppo si allontani. Impossibile sorprendersi quindi se diventa difficile entrare a casa di amici proprietari di un cane appartenente a questo gruppo. Inutile dire che, se non educato a non farlo, rischiamo il morso in entrata e in uscita da casa o quando, una volta accolti dal proprietario, vorremo allontanarci anche solo per portare un piatto in cucina o, banalmente, per tornare a casa. Cani perfetti per proprietari non particolarmente socievoli che, per contro, possono trovare piacere nel dare un ruolo protettivo al proprio pet.

Ma in quanti conoscono questa parte della storia, la storia della nostra relazione? Quanti si comprano un Rhodesian Ridgeback consapevoli del fatto che sono stati selezionati per la caccia al leone? E in quanti lo sanno che i Dobermann sono cani nati dal desiderio di un esattore delle tasse vissuto nell’Ottocento che selezionò questa razza per farsi difendere da possibili usurpatori del suo bottino?

E quanti tra questi chiamano l’esperto in comportamento quando ormai il danno è fatto, quando il problema relazionale è instaurato e difficile da risolvere.

La scelta

Ancora oggi sono in tanti quelli che ignorano la provenienza del proprio cane da un punto di vista filogenetico. Per chi vuole proprio un cane di razza si tratta, in realtà, del punto fondamentale. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di partire con il piede giusto facendo una visita pre-adozione in cui si affrontino questi argomenti studiando, con l’esperto in materia, il proprio stile di vita. Grazie a questa i proprietari potrebbero imparare quanto ogni razza, proprio per la sua storia, abbia una prevalenza di certe motivazioni, e quanto queste siano fondamentali nel determinare il carattere. Capirebbero finalmente quanto sia proprio questa la parte più importante da tenere presente nel momento dell’adozione. Imparerebbero quanto la selezione abbia determinato una diversità che, se conosciuta, ci può remare a favore e non contro, per poter vivere felicemente insieme.

* Veterinaria, esperta in comportamento animale