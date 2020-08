Ha fatto discutere la recente decisione della HBO di

cancellare

dal suo catalogo

Via col vento

,

per

il trattamento razzista riservato ai personaggi afro-americani. Nessuno cita,

invece

, il modo in cui il cinema classico americano

usava rappresentare sullo schermo

un’altra minoranza:

i malati psichiatrici. O, come spietatamente si diceva allora, i “pazzi”.

In questi tempi di pandemia e cinema domestico, può capitare di rivedere

pellicole del passato, che hanno conservato intatto il loro fascino ma dove

il fenomeno è

del tutto

evidente. Nella

Fossa dei serpenti

, diretto nel 1948 da Anatole

Lit

vak

e interpretato dalla da poco scomparsa Olivia De

Havilland

,

la protagonista finisce in un ospedale psichiatrico senza ricordare nulla né capire perché.

Sarà un dottore di credo freudiano ad aiutarla

, salvandola da

l terribile destino del manicomio: “fossa dei serpenti”

, come recita l’esplicito titolo, popolat

a

di malati spaventosi e deformi.

Si dice che il film sia stato tanto efficace da contribuire alla riforma delle istituzioni psichiatriche

in Wisconsin; ma è un fatto che i pazzi, interpretati da attori, erano equiparati ai dannati di una bolgia infernale.

Non molto diverso il più tardo (1959)

Improvvisamente l’estate scorsa

, diretto dall’ottimo Joseph

Mankiewicz

sulla base di un lavoro teatrale di Tennessee Williams.

Qui El

i

zabeth Taylor

(che per la parte fu candidata all’Oscar) è una giovane chiusa in clinica psichiatrica per impedirle di rivelare un segreto di famiglia.

In una scena, la donna finisce in una sorta di fossa dei serpenti, dove osserva dall’alto i ricoverati che, dal basso, la guardano ghignando con i volti (in primo piano) deformati dalla follìa. Nel reparto femminile, la sventurata cercherà di togliersi la vita. Anche lei ne verrà fuori, con l’aiuto di un dottore illuminato; quanto ai “matti”, la loro sorte non è certo la maggior preoccupazione del film. Si comincia ad avvertire un cambiamento nel cinema americano degli anni Settanta, che riverbera a suo modo il clima della nuova psichiatria tra Basaglia e Laing. Protagonisti di Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) di Milos Forman, vincitore di tutti i maggiori Oscar per quell’anno, non sono più povere signore malcapitate, bensì gli stessi pazienti. L’ospedale psichiatrico è una istituzione repressiva e violenta, che tratta il disagio mentale con metodi carcerari e disumani.

La scelta forse più discutibile del soggetto è di affidare il messaggio ( in sé sacrosanto) a un personaggio eroico: il libertario McMurphy (Jack Nicholson) che, ricoverato sotto osservazione al manicomio di stato di Salem, diventa a proprio rischio terapeuta degli altri ricoverati, spingendoli alla rivolta contro i metodi di una caporeparto con la vocazione di carceriera.