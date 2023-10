JACK & JONES Trunks Basic 7-Pack

Semplice e tuttavia accattivante. Il sottopantalone di jack&jones è un capo semplice e di base, che attira l’attenzione con la cintura elastica ITS. Il marchio Elastic garantisce una vestibilità comoda e una presa extra. I pantaloncini con etichetta elastica in vita a Disponibili in confezioni da 7.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22 x 32 x 4 cm; 390 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 agosto 2023ASIN ‏ : ‎ B0CCVTGMYKRiferimento produttore ‏ : ‎ 12227202Categoria ‏ : ‎ Uomo

Boxer da uomo con un ampio elastico in vita.

95% Cotone, 5% Elastan

Vita normale

Lavabile in lavatrice

Classico

Tessuto morbido e confortevole

Alta percentuale di elasticità, elastico in vita, aderente e confortevole.

37,47€