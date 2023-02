Jack & Jones Boxer (Pacco da 5) Uomo

OLIVER TRUNKS 5 PACK BOXERS JACK&JONES ACCESSORIES – Set di 5 boxer – Forma anatomica ad H ultra confortevole – Stretch per una maggiore resistenza e flessibilità – Vita elastica a contrasto 95% cotone, 5% elastan, lavabile in lavatrice a 60 °C, non candeggiare, asciugare a bassa temperatura, ferro impostato a temperatura media, non lavare a secco. Appendere per il essiccazione

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22 x 32 x 4 cm; 270 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 gennaio 2020Produttore ‏ : ‎ JACK & JONESASIN ‏ : ‎ B083Y8F5Y6Numero modello articolo ‏ : ‎ 12165348Categoria ‏ : ‎ Uomo

Lavabile in lavatrice

95% , 5%

Chiusura: Senza chiusura

Boxer

Chiusura: senza chiusura

29,90€