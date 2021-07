Dopo Tyler Posey arriva il coming out di un altro giovane attore, Jack Dylan Grazer. Abbiamo imparato a conoscere il 17enne (sarà maggiorenne il prossimo 3 settembre) grazie a It e nella serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, ma l’attore è anche la voce originale di Alberto Scorfano in ‘Luca’ della Disney Pixar. Jack durante una recente diretta su Instagram ha detto in maniera molto naturale e diretta di essere bisessuale, così senza tanti annunci e giri di parole. E bravo Jack!

jack dylan grazer coming out as bi and then immediately shouting SILENZIO BRUNO good for them good for them!! pic.twitter.com/IBKDox5a2G

Congratulations to jack dylan grazer @Jgrazerofficial for officially coming out as bisexual 🌈 welcome to the community 🌈

la cosa migliore che mi sia capitata oggi è aver scoperto che jack dylan grazer ha fatto coming out come bisessuale e usa i pronomi he/they 😭😭 SO proud of them <33

“Per me è stata un’esperienza bellissima. Luca? Mi piace definirlo come il regista più articolato e linguistico con cui abbia lavorato. Il modo in cui disegna le immagini per descrivere le emozioni è così profondo, utilizza le parole per descrivere o esemplificare la sensazione che un personaggio sta vivendo. Va proprio al di là di tutti quelli con cui ho lavorato in precedenza. Luca Guadagnino è una mente magistrale, un visionario, sa sempre cosa vuole ed è capace di catturarlo perfettamente con la videocamera. Lavorare con lui è stato un grande onore.

Grazie a questo progetto ho imparato un po’ l’italiano. Tutti i ragazzi del cast della serie tv di Luca Guadagnino hanno preso lezioni di italiano per i dialoghi in lingua. – ha dichiarato a L’Officiel Italia – Io ho frequentato alcune classi sopratutto per familiarizzare con la lingua e per imparare a pronunciare il cibo correttamente e per non sentirmi in imbarazzo quando si fanno le ordinazioni al ristorante”.