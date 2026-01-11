Ja Morant potrebbe lasciare i Memphis Grizzlies

Il 2 gennaio, nella partita tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, la guardia dei Lakers Marcus Sensible ha difeso la guardia dei Grizzlies Ja Morant mentre si dirigeva verso il canestro. Tuttavia, di recente sono emerse notizie secondo cui i Grizzlies stanno valutando offerte per Morant prima della scadenza commerciale NBA del 5 febbraio. La disponibilità di Morant per la partita contro i Brooklyn Nets è incerta a causa di un infortunio al polpaccio destro.

I Grizzlies hanno avuto una stagione difficile a causa degli infortuni di più titolari e potrebbero presto separarsi da Ja Morant. Morant ha saltato 20 partite a causa di vari infortuni e di una sospensione per condotta dannosa. Dopo la sospensione, ha giocato solo 12 partite e ha segnato più di 20 punti solo quattro volte. Uno di questi casi è stato il record stagionale di 40 punti nella sconfitta ai supplementari contro i Philadelphia 76ers.

L’allenatore di Memphis Tuomas Iisalo non ha voluto commentare le notizie, ma diversi giocatori, tra cui Jaren Jackson Jr., hanno parlato della situazione. Jackson Jr. ha detto che “il business del basket ha un costo” e che “abbiamo visto tutto” durante la sua carriera con i Grizzlies. Morant ha trascorso le sue prime sette stagioni con i Grizzlies dopo essere stato selezionato al secondo posto assoluto nel Draft 2019.

I Grizzlies non sono l’unica squadra a lottare, anche i Brooklyn Nets hanno avuto problemi. I Nets sono 11-24 dopo la sconfitta contro i Los Angeles Clippers e hanno perso cinque delle ultime sei partite. Nella sconfitta di venerdì, il capocannoniere Michael Porter Jr. ha avuto una serata negativa, andando 0 su 9 dalla distanza. L’allenatore dei Nets Jordi Fernandez non è preoccupato per questo e rimane ottimista sulla stagione.