J Lenzuola 100% Cotone, Completo Lenzuola con Angoli + Federe, Made in Italy (Piazza e Mezza, Arancione)

LAVABILI E RESISTENTI: Grazie alle fibre di cotone di alta qualità utilizzate, le nostre lenzuola garantiscono anche dopo diversi lavaggi e svariati utilizzi la qualità iniziale del prodotto, evitando così la comparsa dei fastidiosi pallini. Inoltre il cotone di alta qualità usato nella produzione del nostro completo di lenzuola previene il restringimento e lo scolorimento del tessuto, assicurando una maggiore durata del prodotto.VERSATILITA’: Il cotone è un materiale resistente ma leggero, lavorato in modo da garantire alle nostre una protezione per le fredde notti invernali ma anche una maggiore traspirabilità nelle notti più calde. Il puro cotone infatti è un materiale resistente ai lavaggi, che assorbe bene l’umidità e che dona alle lenzuola una sensazione di freschezza anche nelle nottate più umide. Per dormire bene in un comodo abbraccio.

34,90 €