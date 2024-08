J.K. Rowling ed Elon Musk sono stati denunciati da Imane Khelif

Ci sono anche J.K. Rowling ed Elon Musk nella denuncia penale presentata alle autorità francesi da Imane Khelif per presunti “atti di molestie online aggravati”. I due sono stati citati dall’avvocato della pugile medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi con l’accusa di aver “avviato una campagna misogina, razzista e sessista” contro la sua assistita.

“Dopo aver vinto una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la pugile Imane Khelif ha deciso di condurre una nuova battaglia: quella della giustizia, della dignità e dell’onore. Madame Khelif ha presentato una denuncia per atti di cyberbullismo aggravato di cui è stata vittima allo scopo di combattere contro l’odio online” si legge nella nota diramata dall’avvocato Nabil Boudi. “L’indagine penale determinerà chi ha avviato questa campagna misogina, razzista e sessista, e dovrà concentrarsi anche su coloro che hanno alimentato questo linciaggio digitale“.

Il giudice per le indagini preliminari stabilirà ora se J.K. Rowling ed Elon Musk sono davvero responsabili di tale accusa oppure no.

Imane Khelif che con un colpo solo si mette contro una delle scrittrici più famose del globo e uno degli uomini più ricchi del mondo: lei sì che non ha paura di niente, tanto di cappello.

Ora mi immagino così il nostro ministro e l’ex velina sotto casa della pugile:



“Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi. […] Il mio messaggio al mondo intero è che tutti dovrebbero impegnarsi a rispettare i principi olimpici ed evitare il bullismo. Questo è un messaggio di valori olimpici. Spero che la gente smetta di fare bullismo e si impegni a rispettare la carta olimpica. Siamo alle Olimpiadi per esibirci come atleti. Spero che non assisteremo ad attacchi simili in futuro”.