“J-HOPE al Cinema: ‘HOPE ON THE STAGE’ il 1° Giugno!”

J-Hope, star dei BTS, tornerà nei cinema il 1° giugno alle ore 15:00 con “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING”, dopo il sold out dell’evento del 31 maggio. La diretta satellite dal Kyocera Dome di Osaka offrirà agli ARMY di tutto il mondo la possibilità di rivivere il primo tour mondiale da solista dell’artista sudcoreano, il quale ha tenuto 31 concerti in 15 Paesi.

Il live cinematografico, distribuito in Italia da Nexo Studios, promette di trasmettere l’energia e il carisma di J-Hope, includendo coreografie dinamiche e una scaletta che presenta brani da solista come “MORE”, “Arson” e “NEURON” (feat. Gaeko & Yoonmirae), oltre ai nuovi pezzi “Sweet Dreams” (feat. Miguel) e “MONA LISA”.

L’evento non è solo un concerto ma un momento di condivisione per i fan, riflettendo lo spirito dei BTS attraverso sogni, speranze e il desiderio di cantare insieme.

Per scoprire dove vedere il film, l’elenco delle sale è disponibile su j-hopeliveviewing.com e nexostudios.it.

Fonte: www.newsic.it