Dopo tutta la polemica e i retroscena sull’intervista che Fedez ha accettato di fare con Dikele per Esse Magazine (e da cui ne è uscito vincente), su Tik Tok sono diventati virali anche i video di J-Ax e della sua intervista per lo stesso portale musicale. Un anno fa il rapper di Maria Salvador è stato ospite di Dikele ed ha parlato della rottura con l’amico e collega, Fedez.

“Rapporti rotti con i colleghi? Dal mio punto di vista il problema non sono io, quindi le relazioni di questo tipo sono state due o tre. Penso tu ti riferisca a Marra e Guè e poi Fedez. Con Neffa ad esempio non ho mai litigato. Con Marra e Guè era la questione che noi eravamo i comunisti col Rolex e loro Santeria. Ovviamente si era creata questa cosa di dissing, ma io ci sono finito in mezzo. Con Federico invece sono questioni che vanno oltre il rapporto personale. Quando c’è di mezzo una società insieme e robe simili, a quel punto uno non può nemmeno scendere troppo nei dettagli. Però ti assicuro che io non ho tradito nessuno”.