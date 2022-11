J-Ax sui momenti peggiori con Fedez: “Cose che non augureresti mai”

Una grande amicizia, poi nel 2017 l’enorme successo con Comunisti col Rolex, il sold out allo stadio di San Siro e alla fine per Fedez e J-Ax è arrivata la rottura umana e professionale. Per circa tre anni i due rapper non si sono parlati fino a quando la scorsa primavera qualcosa è cambiato. Fedez e J-Ax dopo giorni di rumor a fine maggio hanno ufficializzato la loro ‘reunion’ su Instagram: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio“.

J-Ax, la rottura con Fedez e l’amicizia ritrovata.

Il rapper di Ostia Lido ieri sera è stato ospite a Belve e ovviamente Francesca Fagnani gli ha chiesto di Fedez e del loro ‘viaggio sulle montagne russe’. J-Ax ha spiegato che il collega è un buono, ma quando si arrabbia sa essere…



“La mia versione è diversa dalla sua ovviamente. Io mi sento di essere stato corretto con lui. In più quello che ho detto a lui è questo: in quel momento mi è stato diagnosticato un esaurimento nervoso e anche a lui. Non eravamo in perfetta forma e quello ha contato molto. L’ho definito timido ed estroverso, buonissimo e cattivissimo. Quello che fa di bene lo fa perché gli viene dal cuore e ci tiene davvero. Lui condivide la beneficenza, ma come tutto il resto. Cattivo è quando pensa che tu gli abbia fato male davvero. Io gli dicevo ‘guarda che lui non ti ha fatto del male non ti accanire così con quello’. Vendicativo? Cattivo in certi momenti. Ci sono cose che non augureresti mai e lui nei momenti di rabbia le augurava. In che senso? Nei momenti di rabbia ti augura cose che tu non augureresti mai. Adesso sarà cambiato. Io parlo di quando era più giovane, di diversi anni fa. Se è ripartita l’amicizia profonda? Non ci sentiamo tutti i giorni, ma è ripartita la nostra amicizia. Dopo la sua diagnosi lui ha parlato con Chiara e subito dopo con me”.

Con tutto il rispetto per J-Ax, ma adesso voglio Fedez alla corte della Fagnani…