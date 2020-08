Ormai sono due anni che Fedez e J-Ax hanno interrotto qualsiasi rapporto, ma entrambi non parlano spesso del loro addio. Durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il rapper di Maria Salvador ha ricordato con nostalgia l’ex bff.

Altre cose di cui mi sono pentito? Aver accettato di fare Sorci Verdi, nel 2016, senza prima informarmi: non sapevo che in Italia non c’è diritto di satira. Ho dovuto cambiare tutto in corsa e non ho fatto quello volevo. È stata una batosta sui denti, senza contare che un cantante che aveva un programma faceva arrabbiare tanti che pensavano stessi strabordando. Per fortuna mi sono ripreso bene”.

“Spero anche di non scrivere più quelli di quando ci si lascia, uno cattivo come la mia Quelli come me, con Dj Enzo: quattro minuti di odio totale, che poi uno se ne pente da adulto.

Fedez recentemente ha parlato del concertone a San Siro fatto con J-Ax.

“E niente, ho passato la serata a guardarmi il concerto di San Siro… È la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi. Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male pensare a quel giorno, non sapete che liberazione. È stato veramente incredibile!

Comunque mi sembra assurdo che per due anni non sia mai riuscito a rivedermi quel concerto, quel momento. A distanza di così tanto tempo non sembra vero essere riusciti a fare una cosa del genere. Ma soprattutto essere stato in grado di non vomitare su quel palco. Mi faccio i complimenti da solo, va! Non è nostalgia, ma solo incredulità. PS: Mi sono anche rivisto le stories che pubblicavo in quel periodo e mi sto sul ca**o da solo (bene così)”.