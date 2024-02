J-Ax contro la vittoria di Angelina Mango

J-Ax è stato uno dei protagonisti dei Festival di Sanremo di Amadeus e oggi, alla vigilia della vittoria di Angelina Mango, ha pubblicato su Instagram una storia rivolta a Geolier. “Geolier per noi hai vinto tu” con tanto di hashtag “Potere al popolo“. L’accusa è rivolta proprio al metodo di votazione che ha decretato la vittoria dell’ex volto di Amici.

J-Ax vuole un Sanremo comandato esclusivamente dal televoto.

A J-Ax ha risposto indirettamente Amadeus questa mattina durante la conferenza stampa quando un giornalista gli ha fatto notare: “Il secondo classificato al televoto ha preso più voti di tutti gli altri sommati. Non si crea uno squilibrio? Non ci vuole un premio di coalizione? Forse questo verdetto è un po’ un pasticciaccio brutto”.

“Tutto è modificabile” – la risposta di Amadeus – “Ma quando ho voluto mettere le Radio al posto della Demoscopica è proprio perché credo che mi diano più contemporaneità. E non sono un esperto di sistemi elettorali. Forse nella somma di tutti i dati basta un punto percentuale in più di una componente di Giuria per far vincere qualcuno. Capisco voi diciate Vox Populi, ma..”.