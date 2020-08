J-Ax – Concerto ReAle

Dopo lo straordinario debutto del suo nuovo album e il sold out al Blue Note di Milano dello scorso gennaio J-Ax si prepara per un nuovo evento in musica: “Il concerto ReAle di Milano” 💣

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data di marzo.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️