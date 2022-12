J-Ax a giugno: “Non parteciperò mai a Sanremo è una promessa che voglio mantenere per i fan”

J-Ax è la dimostrazione vivente che solo gli stupidi non cambiano idea perché quando ieri Amadeus ha annunciato gli Articolo 31 al Festival di Sanremo la nostra first reaction è stata shock.



Questo perché il rapper – solo sei mesi fa – fra le pagine del settimanale Oggi ha detto: “Io a Sanremo? Mai. È una promessa che voglio mantenere per i fan“. Una promessa infranta mezzo anno dopo.

“Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati, dai dischi certificati” – rappa così J-Ax nel freestyle pubblicato su Instagram dopo l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo – “Quindi zero operazione nostalgia, è un’operazione tipo chirurgia facciale che vi cambia i connotati. Avevo detto mai più con Jad o con Fedez. Avevo detto mai un talent alla tele. La vita poi m’ha detto: c0glione perché ti blocchi? Lo sai chi non non cambia mai opinione? Gli ottusi e i morti. Ho detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston e se ti manda in acido succhiami il Gaviscon. Non voglio mai più prendere un amico per il collo e sciogliere una band perché maniaco del controllo. Non sono un dittatore come Kim in Nord Corea. Quindi quando Jad ha detto: andiamo. Ho detto: bella idea. Partiamo da Milano. Mecca degli zanza, Beppe si fa i selfie in Sala, ma in cantina scracka senza soldi in tasca. L’inclusività è una farsa, puoi chiamarla nolo ma rimane un nolo-gramma. Quindi l’Articolo ritorna. Non siamo un monumento, siamo il piccione che ci caga sopra”.