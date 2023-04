iZhuoKe Confezione da 4 Adattatore USB C, Adattatore Tipo-C a USB A, Adattatore USB C a Micro USB, Compatibile con MacBook Pro, Samsung Galaxy, Samsung,Google Pixel,Huawei,MacBook Pro

Descrizione prodotto

Adattatore USB 3.0 femmina a USB-C maschio

Adattatore USB C femmina a USB 3.0 maschio

Adattatore Micro-USB femmina a USB-C maschio

Adattatore USB-C femmina a Micro-USB maschio

【Adotta Matariale d’Alluminio】Le croste sono fatte con il materiale d’alluminio. I connettori adottano la tecnologia dell’estensione di metallo, non sono quelli saldati tradizionali. Con i connettori.

【Facile da Usare】Convertitori in metallo da usb a usb-c design reversibile, basta collegare e riprodurre. Disegno Della Natura Umana,formato portabile, piccolo e compatto.

【Adattatore USB-C OTG】compatibile con MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22 ecc., Note 8/9/10/20 ecc., Google Pixel 2/3/4 XL/5/6 ecc., Huawei , OnePlus, ecc. Può essere utilizzato come adattatore per chiavetta USB per cellulare.

【Confezione da 4】Puoi avere alcuni adattatori USB-C a casa,Compatibile con cavo USB, chiavetta USB, lettore di schede USB, tastiera USB, mouse, ecc. in ufficio o in macchina per soddisfare le esigenze di diverse occasioni.

4,99 €