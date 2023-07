iZhuoKe Adattatore USB C a Micro USB Femmina[4 Pezzi],Adattatore USB C a Micro USB,USB C Adapter USB Type C Adattatore Connettore per Samsung,Google Pixel,Huawei,MacBook Pro

Descrizione prodotto

Trasforma in un solo gesto una porta di tipo C in una porta micro USB grazie ai nostri adattatori. Ricarica e trasferisci dati nel tuo nuovo smartphone o laptop con porta di tipo C con il cavo micro USB.

Confezione:

2 x Adattatore USB C a Micro USB(Nero)

2 x Adattatore USB C a Micro USB(Bianco)

La trasmissione di dati veloce e stabile

La velocità della trasmissione di dati è fino a 480 Mbps, è possibile trasferire rapidamente video, audio, immagine tra il telefono e il computer, consentendo di risparmiare il tempo di lavoro e aumentare l’efficienza.

Design compatto, facile da portare

Il disegno dell’adattatore è molto delicata, si può portare in borsa di viaggio o portafoglio, essendo pronto a soddisfare le vostre esigenze.

La combinazione perfetta

Slot perfettamente nel tuo ecosistema tecnologico. Gli sguardi e l’involucro sottili sono progettati per adattarsi perfettamente agli ultimi dispositivi di punta.

