Ivormentico Aspirapolvere Senza Fili 450W: Scopa Elettrica con Batteria Rimovibile, 40KPA e LED Verde per Tappeti e Peli di Animali – Blu

Dal marchio

Pulire, dovrebbe essere così semplice

Ivormentico – un marchio di aspirapolvere che punta a rendere le pulizie semplici, efficienti e anche un po’ piacevoli.

Non è solo un aspirapolvere, è una filosofia. Attraverso i nostri prodotti, speriamo che ogni famiglia possa dire addio al noioso lavoro di pulizia e dedicare il proprio tempo e le proprie energie a godersi la vita e la famiglia.

Batteria a Lunga Durata, Pulizia Senza Preoccupazioni. Il aspirapolvere senza fili è alimentato da una batteria altamente efficiente che dura fino a 50 minuti in una sola passata, coprendo facilmente tutta la casa senza bisogno di frequenti ricariche. Finisce le pulizie in una sola passata, dice addio alle soste a metà, migliora l’efficienza e semplifica le pulizie.

Potente Aspirazione, Pulizia Profonda. Con 40KPA di potente aspirazione, il scopa elettrica senza fili rimuove facilmente la polvere e lo sporco più ostinati. Che si tratti di tappeti, pavimenti in legno o fessure, il aspirapolvere garantisce una pulizia completa, lasciando la tua casa rivitalizzata e impeccabile per una pulizia veramente profonda.

Testina Spazzola Aggiornata, Design Anti-Groviglio Intelligente. Il aspirapolvere senza fili è dotato di una nuova testina spazzola ingrandita, che offre una superficie di pulizia più ampia. La sua struttura a setole a forma di V e il pettine anti-groviglio sono progettati per ridurre al minimo l’aggrovigliamento dei capelli. Dotata di una luce LED verde, la testina spazzola rende la polvere negli angoli bui facilmente visibile, garantendo una pulizia più profonda.

Design Multi-Funzionale 6-in-1 per Tutti gli Scenari di Pulizia. Versatile nel design, il scopa elettrica passa facilmente da modalità a bastone a modalità portatile, con strumenti per fessure e ugelli combinati intercambiabili per affrontare varie attività di pulizia. Che si tratti di pavimenti, divani, auto o angoli delle scale, il aspirapolvere può gestirli tutti, risolvendo tutte le esigenze di pulizia della casa con un unico dispositivo.

Sistema di Filtrazione ad Alta Efficienza per Aria più Pulita. Il aspirapolvere è dotato di un avanzato sistema di filtrazione HEPA, che cattura efficacemente particelle fini, allergeni e altre sostanze nocive. Garantisce che l’aria espulsa sia pulita e fresca, fornendo un ambiente interno più sano per te e la tua famiglia, ottenendo sia spazi più puliti che aria più pulita.

Assistenza Clienti 24 Ore su 24 e Suggerimenti per la Manutenzione. Il nostro servizio clienti professionale è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il filtro HEPA è lavabile e viene fornito con due filtri aggiuntivi gratuiti. La pulizia regolare del filtro eviterà la perdita di aspirazione e i blocchi. Siamo impegnati ad assisterti e ad agire in modo responsabile per garantire la tua soddisfazione.