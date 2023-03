iVoler 4 Pezzi Pellicola Vetro Temperato per Samsung Galaxy A52 5G / 4G / A52S 5G, con 2 Pezzi Pellicola Fotocamera e Strumento di Installazione, Pellicola Protettiva Protezione Schermo Anti Graffio

Caratteristiche del Prodotto:



1.Elevata Durezza: Resistenza 9H, protegge da urti e graffi, lasciando lo schermo del tuo telefono intatto.

2. Anti-infranto: Se Vetro Protettivo si rompe sotto pressione estrema, non si romperà in piccoli pezzi taglienti, tenendo lo schermo di telefono fuori pericolo dalla scheggia di vetro.

3. Alta Transparenza: Trasparenza 99%, non rende lo schermo opaco, i colori restano brillanti e la visione limpida, come se non ci fosse. La tecnologia oleoreppellente evita inoltre la formazione di macchie da sudore e impronte digitali.

4. Ultra Sottile: Con uno spessore di soli 0,3mm garantisce il 100% di sensibilità al tatto. La reattività al touch non subisce rallentamenti.

La Confezione Include:



4x pellicole protettive in vetro temperato;

2x Pellicola Fotocamera;

1x Strumento d’installazione;

4x panno imbevuto in alcol;

4x sticker anti-polvere;

NOTE: Prima di installare una protezione per lo schermo, pulire lo schermo secondo la guida dell’utente.

Nota: Progettato specificamente compatibile con Samsung Galaxy A52 5G / 4G / A52S 5G. 4 pezzi pellicola vetro temperato e 2 Pezzi pellicola fotocamera incluso. Nota: questo perché lo schermo dello smartphone, ha i bordi curvi in ​​modo che la protezione non copra completamente lo schermo. Si prega di guardare con attenzione il nostro VIDEO DI INSTALLAZIONE prima di applicare Pellicola Vetro Temperato.[Facile Installazione] — Un Strumento di Installazione facile incluso nel pacchetto, È possibile installare perfettamente la protezione dello schermo anche senza avere alcuna esperienza.[Qualità Elevata] — Realizzata con vetro premium di alta qualità, durezza 9H, spessore 0.3mm, protezione massima da urti e graffi, la sensibilità resta invariata.[Alta Risoluzione e Alta Risposta] — Potezione per schermo trasparente fino al 99,99% + spessore ultra sottile di 0,33 mm per esperienze visive originali e naturali, giochi fluidi e riproduzione di video. Risposta al tocco ad alta Sensibilità, rivestimento dello schermo idrofobo e oleofobico protegge da sudore e residui di olio dalle impronte digitali.[Cosa Ricevi] — 4x iVoler pellicola vetro temperato, 2x Pellicola Fotocamera, 1x Cornice per allineamento, 4x panno imbevuto in alcol, 4x sticker anti-polvere, 1x istruzioni. Ci impegniamo a fornire ad ogni cliente i più alti standard di servizio clienti. Se ci sono altri problemi, non sei soddisfatto della nostra pellicola. Basta contattarci, promettiamo di darvi una buona soluzione!