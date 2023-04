iVoler 3+2 Pezzi Vetro Temperato per Honor X8 5G / Honor X6 (Non per Honor X8 4G), 3 Pezzi Pellicola Protettiva con 2 Pezzi Pellicola Fotocamera, Durezza 9H, Anti Graffio, HD Chiaro, Senza Bolle

Descrizione prodotto

[Qualità Elevata] — Realizzata con vetro premium di alta qualità, durezza 9H, spessore 0.3mm, protezione massima da urti e graffi, la sensibilità resta invariata.

[Alta Risoluzione e Alta Risposta] — Potezione per schermo trasparente fino al 99,99% + spessore ultra sottile di 0,33 mm per esperienze visive originali e naturali, giochi fluidi e riproduzione di video. Risposta al tocco ad alta Sensibilità, rivestimento dello schermo idrofobo e oleofobico protegge da sudore e residui di olio dalle impronte digitali.

[Facile Installazione] — Un Strumento di Installazione facile incluso nel pacchetto, È possibile installare perfettamente la protezione dello schermo anche senza avere alcuna esperienza.

[Cosa Ricevi] — 3x iVoler pellicola vetro temperato, 2x Pellicola Fotocamera, panno imbevuto in alcol, sticker anti-polvere, 1x istruzioni. Ci impegniamo a fornire ad ogni cliente i più alti standard di servizio clienti. Se ci sono altri problemi, non sei soddisfatto della nostra pellicola. Basta contattarci, promettiamo di darvi una buona soluzione!

9,95 €