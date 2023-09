iVision Tech chiude primo semestre in utile per 0,1 milioni di euro

– iVision Tech, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha chiuso il primo semestre 2023 con un incremento del 2% del Valore della Produzione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, passando da 4,8 milioni a 4,9 milioni di euro nel periodo di riferimento. In crescita anche i ricavi delle vendite, che ammontano a 4,4 milioni di euro, rispetto a 3,3 milioni al 30 giugno 2022.

L’EBITDA incrementa del 214,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 0,3 milioni a 1 milione di euro l’incidenza rispetto al valore della produzione aumenta passa dal 6,5% al 20,0%. Il risultato netto di periodo è stato pari a 0,1 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 0,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre che testimoniano una solida crescita che, in prospettiva, vedendo anche l’inizio del secondo semestre, ci vede positivi e fiduciosi verso la chiusura dell’esercizio – ha commentato l’AD Stefano Fulchir – Produzione, ricerca e innovazione continueranno a essere i nostri asset primari, a cui abbiamo iniziato ad aggiungere anche le acquisizioni. La recente operazione con cui abbiamo rilevato i marchi Henry Jullien e Henry Jullien Manufacture consolida il nostro posizionamento strategico nei territori emblema dell’occhialeria famosa nel mondo e ci dà nuovo impulso anche nell’ambito dei prodotti finiti”.

L’Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 è pari a 3,6 milioni di euro; al 31 dicembre 2022 il dato era di 2,9 milioni. L’incremento è dovuto principalmente all’accensione, nel corso del periodo, di un nuovo finanziamento di 1,7 milioni, al fine di sostenere la crescita, in parte compensato dall’incremento delle disponibilità liquide, a debiti verso fornitori scaduti da oltre 60 giorni e a contributi per lavoro dipendente scaduti, per 0,5 milioni, che risultano alla data del presente comunicato interamente saldati.