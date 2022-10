Iveco Group firma un finanziamento sindacato a termine di 400 milioni

– Iveco Group annuncia di aver sottoscritto con successo un finanziamento sindacato a due anni del valore di 400 milioni di euro con un pool di banche. Il finanziamento è rinnovabile fino ad un ulteriore anno ad opzione della società.

Questa nuova operazione conferma il forte sostegno a Iveco Group da parte delle sue primarie banche di relazione internazionali. Gli istituti che hanno paertecipato sono Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Mizuho Bank, Rabobank, Société Générale e Unicredit in qualità di Bookrunners e Mandated Lead Arrangers.

I proventi verranno utilizzati per rifinanziare le linee in essere, in anticipo rispetto alla scadenza finale di gennaio 2024.