Iveco Group, BASF primo partner per il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici

– Iveco Group annuncia di aver scelto BASF, l’azienda chimica leader mondiale e il più grande fornitore di prodotti chimici per l’industria automobilistica, come primo partner per le soluzioni per il riciclo delle batterie a ioni di litio dei veicoli elettrici del Gruppo. Questa decisione rientra nella strategia di Iveco Group sull’economia circolare, che segue il concetto delle “4R” – Riparare, Rinnovare, Riutilizzare e Riciclare – e ha l’obiettivo di aumentare la durata delle batterie, riducendo al contempo il loro impatto ambientale complessivo e garantendo la conformità con il principio di Responsabilità Estesa del Produttore. In base a questo principio i produttori sono responsabili per l’intero ciclo di vita dei prodotti che essi introducono sul mercato, dalla progettazione alla fine della loro vita utile.

BASF, che ha recentemente inaugurato a Schwarzheide, in Germania, il primo centro europeo di produzione e riciclo dei materiali per batterie, organizzerà e gestirà l’intero processo di riciclo delle batterie a ioni di litio utilizzate su furgoni, autobus e camion elettrici di Iveco Group. L‘accordo include la raccolta, l’imballaggio, il trasporto e il riciclo delle batterie in vari paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Dopo la raccolta BASF trasformerà meccanicamente le batterie nella cosiddetta “massa nera”, da cui in seguito potranno essere estratte materie prime critiche come nichel, cobalto, litio, da riutilizzare nella produzione di nuove batterie. In questo modo BASF costituirà in Europa una catena del valore completa per il riciclo di batterie, così da fornire localmente all’industria delle batterie metalli riciclati con una bassa impronta di carbonio.

“Pensare circolare è una delle nostre priorità strategiche di sostenibilità”, ha commentato Angela Qu, Chief Supply Chain Officer, Iveco Group. “BASF condivide con noi questo approccio e la sua ampia rete di raccolta delle batterie, unita alle sue competenze nel riciclo in Europa, ci aiuterà a chiudere il ciclo, dalle batterie giunte a fine vita a quelle nuove. Lavorare insieme ci permetterà di creare un’economia circolare e di ridurre la nostra impronta di CO2, pienamente in linea con l’impegno del Gruppo di raggiungere il “net zero carbon” entro il 2040.”

“La partnership con Iveco Group è il nostro primo accordo per riciclare le batterie di furgoni, autobus e camion elettrici e un passo importante per l’espansione della nostra attività di riciclo delle batterie al settore dei veicoli commerciali”, ha affermato Daniel Schönfelder, President della divisione Catalyst di BASF e responsabile delle attività materiali per batterie e loro riciclo. “Ci consentirà di rafforzare la nostra rete europea di raccolta e di compiere ulteriori progressi in questo mercato in via di sviluppo. Con le nostre soluzioni di riciclo miriamo a supportare il mercato europeo nel chiudere il ciclo e soddisfare gli ambiziosi requisiti di economia circolare del Regolamento UE sulle batterie”.