Iveco e Amplifon: fluttuazioni e opportunità nei mercati

Il mercato economico continua a mostrare dinamiche interessanti, con alcune aziende protagoniste di significativi movimenti. Recentemente, Iveco Group ha guidato gli scambi positivi a Milano, confermando trattative avanzate sia nel settore della difesa che per altre potenziali operazioni aziendali. Al contrario, Amplifon ha vissuto un netto crollo dopo la pubblicazione dei suoi risultati semestrali, che hanno deluso gli investitori e portato a una revisione al ribasso delle stime per l’intero anno. Anche Recordati ha registrato un calo, nonostante abbia mantenuto le previsioni per il 2023, a seguito di un rallentamento degli utili nel primo semestre. Sul mercato petrolifero si sono invece registrati guadagni per Saipem, Tenaris ed Eni, mentre Stellantis ha subito vendite nonostante le rassicurazioni del suo CEO riguardo ai progressi aziendali.

Nel settore valutario, il dollaro statunitense è rimasto stabile dopo aver toccato i massimi in un mese rispetto all’euro, che ha viaggiato intorno a 1,55 dollari. Il petrolio ha mostrato un lieve aumento, con il Brent a 71 dollari e il WTI a 69 dollari. Il gas naturale ha visto un incremento, scambiato intorno ai 34 euro, mentre il Bitcoin ha registrato un leggero calo.

In aggiunta, lo spread tra i BTp e i bund è aumentato a 85 punti base, dopo aver toccato minimi quindicennali. Infine, la Borsa di Tokyo ha chiuso in modo stabile, con l’indice Nikkei che ha mostrato una leggera flessione, mentre gli investitori attendono sviluppi sulle politiche monetarie della Federal Reserve e della Banca del Giappone.