Ivano Michetti, in previsione di Ballando con le Stelle, ha già messo i puntini sulle i su Selvaggia Lucarelli, ma andiamo per gradi.

Il cantante, suo fratello Silvano, Nick Luciani e Tiziano Leonardi a settembre parteciperanno in qualità di unico concorrente (ovvero I Cugini di Campagna) a Ballando con le Stelle e là ritroveranno proprio Selvaggia Lucarelli con cui nel 2006 hanno condiviso l’esperienza in Marocco nel reality La Fattoria.

I Cugini di Campagna, infatti, non sono nuovi a partecipazioni a talent e reality show vip: nel 2006 hanno partecipato a La Fattoria, mentre nel 2022 a L’Isola dei Famosi. Entrambe le esperienze le hanno fatte su Canale 5 e sempre in coppia. A La Fattoria hanno partecipato Silvano e Ivano Michetti, mentre a L’Isola dei Famosi abbiamo visto Silvano Michetti (durato quanto un gatto in tangenziale a causa di una presunta bestemmia) e Nick Luciani, che è arrivato in finale. Questa di Ballando con le Stelle sarà un’esperienza che condivideranno tutti e quattro.

Ivano Michetti contro Selvaggia Lucarelli: “Ecco cosa ha fatto 18 anni fa”

Ad ogni modo, Ivano Michetti ha condiviso l’esperienza de La Fattoria proprio con Selvaggia Lucarelli, ai tempi concorrente insieme anche a Katia Ricciarelli, Pamela Petrarolo, Justine Mattera e Angela Cavagna. Un’esperienza che il cantante non ricorda piacevole, anzi.

“Noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti” – ha dichiarato Ivano al settimanale Oggi – “Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti; è una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione. Lo so che è una giudice. C’ho 77 anni, ho cantato al Madison Square Garden di New York, secondo lei me spavento?”.

Ovviamente la reazione di Selvaggia non è tardata ad arrivare: “Ma ora questi come se ne escono?“.

Prepariamo i popcorn.