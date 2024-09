Ivano dei Cugini Di Campagna contro Selvaggia Lucarelli: “Lei è nel mio libro nero”

Questa sera, I Cugini Di Campagna parteciperanno a “Ballando con le Stelle”, facendo la storia del programma come unico gruppo a gareggiare. I membri della band indosseranno zatteroni da venti centimetri e saranno accompagnati dalla ballerina Rebecca Gabrielli, che avrà il compito di insegnare a ballare ai quattro membri del gruppo. Durante il programma, I Cugini Di Campagna si ritroveranno anche con Selvaggia Lucarelli, con cui avevano condiviso un’esperienza 18 anni fa nel reality “La Fattoria” su Canale 5, insieme ad altri personaggi come Katia Ricciarelli e Pamela Petrarolo.

Il ricordo di Ivano Michetti, uno dei membri del gruppo, riguardo alla sua esperienza con Selvaggia Lucarelli non è dei migliori. Recentemente, ha espresso la sua opinione nel settimanale Oggi, menzionando che Selvaggia è sul suo “libro nero” sin da allora. Ivano ha descritto Lucarelli come una persona che tenderebbe trappole agli altri concorrenti, definendola “una grande calcolatrice” e “costruita”, e ha commentato che lei spesso “sputa sentenze” per attirare l’attenzione su di sé. Nonostante il suo giudizio, Michetti ha affermato di non avere timore nei confronti della giurata, sottolineando la sua lunga carriera e le sue esperienze significative, come quella al Madison Square Garden di New York.

La reazione di Selvaggia Lucarelli a queste dichiarazioni non si è fatta attendere. Attraverso un post su Instagram, ha espresso sorpresa e incredulità verso i commenti di Ivano: “Ma ora questi come se ne escono?”, ha scritto, indicando chiaramente il suo disappunto.

La partecipazione di I Cugini Di Campagna a “Ballando con le Stelle” non solo segna un evento unico nel programma, ma riaccende anche discussioni su relazioni passate tra i concorrenti e il loro operato nei reality show. La storia di rivalità e vecchie ruggini continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, mentre il gruppo cercherà di dimostrare il proprio talento e la propria presenza sul palco.