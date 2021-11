Ivano Michetti dei Cugini di Campagna è stato un fiume in piena fra le pagine di FQMagazine dove ha ribadito quanto scritto sui social: i Maneskin lo hanno copiato.

Secondo Ivano, infatti, lui Silvano, Nick e Tiziano avrebbero “inventato” la bandiera americana “messa in quel modo” e sfoggiata durante una tournée americana di 25 anni fa, quando nessun componente dei Maneskin era ancora nato.

E ancora:

“A proposito di outfit. C’è un altro riferimento che i Maneskin potrebbero aver “copiato” dai Cugini di Campagna. Bisogna tornare al 1975, cioè alla copertina della loro “Preghiera”. “Andate a vedere le foto [della copertina di Preghiera, ndr] La canzone era un’Ave Maria, mentre noi in copertina eravamo vestiti con dei vestiti in pelle nera, tutti attillati. Chi altro indossa la pelle nera? Proprio loro, i Maneskin. Certo, non possiamo dire che ci hanno imitato anche in quello, ma quando sono uscite quest’ultime foto siamo rimasti colpiti”.

A finire nel mirino delle critiche di Ivano, anche Lady Gaga: “Anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit.Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista”.

Il frontman dei Cugini di Campagna ha poi concluso:

“Noi ad aprile partiremo per l’America per un tour tra Brooklyn e New York. Siamo gli artisti che fanno più concerti in assoluto in Italia, siamo ai livelli di 150 concerti all’anno. Quest’anno con il Covid ne abbiamo fatti 60, e ne faremo ancora un’altra ventina entro la fine dell’anno. Invidiosi di cosa? Noi siamo dei fan dei Maneskin, della loro bellezza, della loro gioia, e poi sono di Roma come noi. Il momento è loro ed è giusto che sia così. La mia ammirazione è per la bellezza e la gioventù di questo gruppo, che ispira la gioia di vivere. Ma ai miei tempi si aveva successo soltanto per la musica. Oggi è cambiato tutto. Viene prima l’immagine, conta quella più delle canzoni. Se vogliamo parlare di musica, divento serio. C’è davvero chi paragona Damiano a Robert Plant dei Led Zeppelin? Ma non scherziamo. Plant ha una voce incredibile, con tutto il rispetto per Damiano. E vogliamo confrontare Jimmy Page con il chitarrista dei Maneskin? Non esiste. Ci ritroveremo tra sette o otto mesi a chiederci: “Ma ti ricordi quella canzone che ha vinto Sanremo?”, parlando di “Zitti e buoni”. Non farà la storia”.