Ivanka Trump presidentessa degli Stati Uniti e nuova Guerra Mondiale: cosa hanno predetto i Simpson per il 2024

Donald Trump eletto Presidente degli Stati Uniti d’America, l’allora campione olimpico Bruce Jenner che fa coming out come donna transgender, Lady Gaga al Super Bowl e pure il divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi: i Simpson avevano “predetto” tutto.

Totti e Blasi: i Simpson lo avevano predetto https://t.co/zdXdq8aJ3j — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 12, 2022

Con 35 stagioni spalmate in 35 anni e circa 800 episodi i Simpson – volendo o non volendo – hanno azzeccato moltissime cose e questi sono i fatti che avrebbero “predetto” per l’anno 2024 che è appena iniziato.

1) Donald Trump si ricandiderà come Presidente degli Stati Uniti d’America.

2) La tecnologia diventerà sempre più avanzata e inventeranno i traduttori per bambini.

3) La tecnologia degli ologrammi diventerà sempre più diffusa.

4) In arrivo il cibo in realtà virtuale.

5) Saranno inventate le auto volanti.

6) Previsto un buco nero nello spazio che ci risucchia all’interno.

7) Ivanka Trump sarà eletta nuova Presidentessa degli Stati Uniti d’America.

8) Ci sarà una nuova Guerra Mondiale a causa del crollo economico degli Stati Uniti d’America.