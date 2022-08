L’ex Presidente degli Stati Uniti si trova al centro di una bufera per aver scelto di seppellire la moglie in un posto particolare

Lo scorso 14 luglio, all’età di 73 anni, ci lasciava improvvisamente Ivana Trump. La notizia della scomparsa della donna ha lasciato tutti nello sgomento più totale. In questi giorni, però, il nome dell’ex moglie di Rossano Rubicondi sta tornado ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme il motivo.

Donald Trump non smette mai di far parlare di sé. In questi ultimi giorni l’ex Presidente degli Stati Uniti si è ritrovato al centro di una polemica. Il motivo? L’ex numero uno della Casa Bianca ha deciso di seppellire la sua ex moglie in un posto molto particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Stando alle informazioni circolanti, pare che Ivana Trump sia stata tumulata al Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey. La 73enne è stata seppellita giovedì scorso. Queste sono state le parole che il ‘New York Times’ ha rilasciato riguardo il terreno di sepoltura:

É stato consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica.

Stando a quanto dichiarato dal giornale il corpo della donna si trova in una zona del Trump National Golf Club di Bedminster, vicino ai campi da golf. Ma oltre che far parlare di sé per quanto riguarda la sepoltura della sua ex moglie, Donald Trump è finito al centro delle critiche anche per un altro motivo.

Donald Trump al centro di una polemica per la sepoltura dell’ex moglie Ivana Trump: il motivo

Pare che Trump voglia creare in quella zona del club una sorta di cimitero di famiglia. Tempo fa il giornale ‘Washington Post’ aveva rivelato i piani di Donald Trump per costruire il cimitero:

I piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia.

L’ex Presidente degli Stati Uniti ha subìto numerose critiche a riguardo. Il motivo? Pare che lo staff dell’ex della Casa Bianca abbia inviato alcune richieste con lo scopo di trasformare l’area dove riposa Ivana Trump in terreno cimiteriale. In questo modo si pagherebbero meno tasse. Il fatto che Donald Trump vorrebbe risparmiare sulla tomba della sua ex moglie sta creando moltissime polemiche.