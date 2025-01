Ivana Spagna: Scopriamo l’Ex Marito Patrick Debort

Ivana Spagna, famosa cantante nota per il brano “Easy Lady”, sarà ospite di Verissimo, dove parlerà della sua vita privata e della carriera. Ha avuto un breve matrimonio con il modello francese Patrick Debort. I due si incontrarono a Parigi, ma inizialmente non c’era una connessione immediata poiché entrambi erano in altre relazioni. Si rincontrarono anni dopo a Los Angeles, dove Patrick le propose di sposarlo dopo solo un mese di conoscenza. Sebbene abbiano avuto una relazione appassionante di otto anni, il matrimonio, celebrato a Las Vegas, durò solo una settimana. Ivana ha raccontato che, nonostante avesse creduto nel loro amore durante il matrimonio, si rese conto di aver commesso un errore, corroborata anche dal consiglio di un amico sensitivo, che l’aveva avvisata che la relazione sarebbe stata breve.

Il 1997 si rivelò un anno estremamente difficile per Ivana Spagna: perse sua madre e subì un aborto spontaneo, probabilmente legato allo stress emotivo di quel periodo. In un’intervista, la cantante ha condiviso il profondo dolore causato dalla perdita della madre e come l’assenza di quest’ultima l’avesse portata a contemplare il suicidio. Fortunatamente, il suo gatto le salvò la vita in un momento di crisi, facendole riscoprire la voglia di vivere dopo aver pianificato la sua fine.

Dopo la fine della sua lunga relazione con il manager Ugo Cerruti, durata 15 anni, Ivana ha avuto anche una relazione con un uomo più giovane, di 18 anni, che è finita nel 2019. La cantante ha espresso che, non potendo dare figli a quest’uomo, decise di allontanarsi. Attualmente, sembra essere single e durante il programma di oggi racconterà ulteriori dettagli su questo aspetto della sua vita. La vita amorosa di Ivana Spagna è stata segnata da alti e bassi, ma la sua carriera musicale continua ad essere un punto di riferimento, contribuendo a farla rimanere una figura di spicco nel panorama musicale italiano.