Ivana Spagna: “Quando Elton John scelse me”

Ivana Spagna, in un’intervista per Repubblica, ha ricordato quando nel 1994 venne scelta da Elton John in persona per incidere la versione italiana di Circle Of Life del cartone animato Il Re Leone. Il Cerchio Della Vita fu la sua prima canzone incisa in italiano.

“La Walt Disney mi chiamò per un provino per la colonna sonora del Re Leone, scritta appunto da Elton John. Quando seppi che avrei dovuto cantare in italiano, come al solito dissi no, però poi mi spiegarono che sarebbe stato un cartone animato molto importante, così mi convinsi e accettai”.

Ivana Spagna, quando Elton John la scelse per Il Re Leone

Il racconto di Ivana Spagna è poi proseguito. “Passarono mesi senza che accadesse niente, ma alla fine mi richiamarono per il provino e mi mandarono il nastro sul quale registrare la canzone, una pizza tipo quelle dei vecchi film: avrei dovuto incidere la mia voce su uno spazio bianco, nella traccia dove già si erano esibite alcune tra le più importanti cantanti italiane”. Cantanti tutt’oggi senza nome, dato che non vuole rivelarli.

“Feci un fioretto: se avessero scelto me, promisi che non avrei mai rivelato i nomi delle concorrenti scartate. Ma non avrei mai pensato di essere presa, viste le altre… E invece, due giorni dopo mi dissero che Elton John aveva deciso per Ivana Spagna. La mia, secondo quel gigante, era la voce di madre natura. Mica male, eh? Così incisi Il cerchio della vita, prima canzone che io abbia mai cantato in italiano”.

Fino a quella canzone incideva pezzi solo in inglese.