Ivana Mrazova ha finalmente rotto il silenzio in merito alla sua separazione ufficiale da Luca Onestini, dopo che ieri lui ha parlato di “storia d’amore stupenda” finita perché “le cose cambiano”.

Nel dettaglio l’ex gieffino (che ora come il fratello Gianmarco punta ai reality iberici) ha dichiarato:

Ed è stata proprio la frase “ci abbiamo provato e riprovato ci siamo aspettati e supportati” ad aver indispettito Ivana Mrazova che, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti.

“Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo “aspettati e supportati”. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto amore e complicità! Il nostro libro finisce qui”.