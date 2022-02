La ex gieffina Ivana Mrazova annuncia sui social la morte del suo cagnolino Teddy che per mesi ha combattuto contro un brutto tumore

Ivana Mrazova ha comunicato all’interno delle sue storie Instagram la brutta notizia che riguarda il suo cagnolino Teddy. Da diverso tempo il suo amico a quattro zampe, diventato come un vero e proprio figlio per lei, stava combattendo contro un tumore.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip nel corso delle ultime settimane aggiornava i suoi fan sulle condizioni fisiche di Teddy. Quest’ultimo infatti, era amato e adorato da tutte le fan della modella, diventato una vera e propria star nel suo profilo social.

L’influencer nei giorni scorsi aveva parlato di un’operazione che il piccolo Teddy avrebbe dovuto affrontare venerdì. Subito dopo l’intervento la stessa Ivana aveva rassicurato tutti i suoi fan sulla buona riuscita e sulle possibilità che il cagnolino si riprendesse nel corso del tempo. Purtroppo però, ieri Teddy non ce l’ha fatta ed è stata proprio Mrazova a comunicarlo alle sue fan.

Ivana Mrazova, l’addio al suo cagnolino Teddy

La situazione di Teddy purtroppo era davvero complicata e nonostante tutta la sua determinazione, non ce l’ha fatta. Il cagnolino di Ivana Mrazova si è spento nella giornata di ieri lasciando un grandissimo vuoto nel cuore di tutte le persone che lo amavano.

Il legame che il piccolo amico a quattro zampe aveva con la sua padroncina Ivana era davvero forte. L’influencer infatti, si è limitata a condividere la scomparsa di Teddy sui social con una semplice frase: “Il mio amore più grande non ce l’ha fatta”.

Ivana Mrazova ha condiviso sulla storia Instagram dove stringe forte il suo cagnolino dimostrando l’amore puro e sincero che prova nei suoi confronti. In pochissimi minuti sono migliaia i messaggi da parte dei fan che hanno espresso solidarietà e affetto nei confronti dell’influencer.

A dimostrare l’immenso affetto nei confronti di Teddy e di conseguenze nei confronti di Ivana è anche il suo ex fidanzato Luca Onestini. Quest’ultimo ha espresso il suo dolore affermando: “Abbiamo passato 4 anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e l’hai colorata di tanti momenti dolcissimi. Il tuo cuoricino per quanto mi riguarda non smetterà mai di battere. Ti voglio bene Teddino, corri e gioca anche in cielo come hai sempre fatto. Noi qui ti ricorderemo sempre”.