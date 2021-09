Luca Onestini è solo da una settimana nella casa di Secret Story ed ha già parlato in più occasioni della sua ex Ivana Mrazova. L’ex tronista ha spiegato ai coinquilini di essere stato lasciato e ieri ha aggiunto altri dettagli. Il bell’emiliano ha mosso pesanti accuse nei confronti della modella ceca. Secondo Luca, Ivana Mrazova gli avrebbe dato più volte dell’egoista perché lui per 2 mesi ha pensato a studiare per concludere il suo percorso di studi a odontoiatria. Per adesso l’ex gieffina non ha commentato le dichiarazioni del suo ex fidanzato.

Non soltanto le confessioni sulla sua relazione con Ivana, Luca ha anche regalato ai telespettatori un siparietto piccante.



"A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo. Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando.

All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva. Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva ‘non parli con me, non stiamo insieme e tu studi’. Però se sto studiando, sto studiando. Chiaro che mi piacerebbe di più uscire con te, bere, andare al mare con una birra in mano o a fare un aperitivo con l’Aperol Spritz, ma studiavo per noi. Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista”.