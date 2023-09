Ivana Mrazova e Luca Onestini insieme in versione ‘sposi’ ad un evento

Dopo essere stati a lungo lontani, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 7. Durante la convivenza nel reality i due si sono riavvicinati, tanto da aver fatto sognare i loro fan. La modella e l’ex tronista non hanno nemmeno escluso di poter tornare insiele, ma da quando il programma è finito non hanno più parlato della loro vita sentimentale. L’ex gieffina lo scorso giugno si è limitata a dire che Luca fa ancora parte della sua vita, ma è stata abbastanza vaga.

Ieri sera Onestini ha presentato l’evento ‘Dimmi di sì, Noto Bride’ e a sfilare in abito da sposa c’era anche la sua (ex?) fidanzata. Nel pubblico in molti hanno immortalato i due innamorati insieme sul palco.

Durante le prime settimane nella casa del GF Vip, Luca Onestini ha rivelato ai suoi amici come mai è finita la sua relazione con Ivana Mrazova.

“Io e lei abbiamo avuto una splendida storia ed è anche durata molto. Siamo stati insieme più di tre anni. Poi è arrivata la pandemia e sono stati tempi duri per tutti. Su lei posso soltanto dire cose belle. Perché è simpatica, dolce, premurosa e bella. Però alla prima difficoltà abbiamo ceduto. Il nostro legame non ha superato l’ostacolo. Noi eravamo tanto simili e ridevamo per le stesse cose.

Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”.