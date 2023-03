Ivana Mrazova conferma la diffida di Luca: “Nikita mi ha fatto saltare i nervi”

Ieri pomeriggio Ivana Mrazova ha lanciato una bella frecciatina contro Nikita Pelizon (con tanto di storia con uno sfondo pieno di unicorni). Poco dopo la modella ceca ha fatto una diretta con Nicole Murgia ed ha spiegato meglio perché ce l’ha con la gieffina. Durante la live Ivana Mrazova ha anche parlato della diffida che lo staff di Nikita avrebbe fatto arrivare a Luca Onestini e Oriana Marzoli.

“Come sono andata via Nikita ha ricominciato a parlare di Luca. Adesso spiego bene questa cosa. Semplicemente il fatto è che io quando sono entrata nella casa ho parlato con lei. Nikita è venuta da me per parlare in una maniera che io ho trovato educata, ma non sincera. Prima del mio ingresso piangeva per Luca, poi arrivo io e lei mi diceva ‘sono molto felice che tu sia qui perché lui è ancora molto innamorato di te e si vede’. Questa cosa non mi è sembrata molto onesta e sincera. Poi però basta la nostra storia si è chiusa lì. Anche perché io e Nikita in queste settimane non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto. Io proprio non l’ho calcolata e lei non mi ha calcolata ed è giusta che sia così. Lei poi non aveva mai più parlato di Luca anche perché lui ha una diffida. Appena io esco, si rimette subito magicamente a parlare di lui. Quello che mi ha fatto saltare i nervi è che lei ha detto che quando è uscita dalla sauna ha visto uno sguardo di lui che la guardava e le sorrideva. Io mi dico, ma dai tesoro…”