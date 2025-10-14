Ivana Castorina si racconta al Grande Fratello da Catania

Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello, ha condiviso la sua esperienza di vita con i compagni in casa. Originaria di Catania, Ivana ha confessato di non essere soddisfatta del suo lavoro di metalmeccanica, un’occupazione che svolge per necessità. “Lo faccio perché devo mangiare e andare avanti”, ha spiegato, rivelando le sue insicurezze e il desiderio di perseguire una carriera nel mondo dello spettacolo.

Durante il suo intervento, ha raccontato di aver sempre sognato di diventare una soubrette, ammirando i programmi televisivi fin da bambina. Tuttavia, ha vissuto un’adolescenza difficile, sentendosi spesso emarginata e sottovalutata a scuola. Oggi, riconosce che le nuove piattaforme social le stanno dando maggiore libertà di esprimere le sue passioni, come il make-up.

Ivana ha descritto un significativo percorso di crescita personale, ricordando di aver vissuto “due vite”. Nella sua prima fase, si è sentita isolata, ma ha successivamente avuto quella che chiama “seconda vita”, che l’ha portata a una rinascita. Un punto di svolta nella sua vita è stato l’incontro con suo marito, che ha descritto come una cosa che le ha cambiato la vita, aiutandola a diventare più consapevole di sé.

La Castorina ha sottolineato quanto quelle parole l’abbiano aiutata ad accettarsi e a sentirsi sicura di sé.