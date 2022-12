Ivan Zazzaroni punge Selvaggia: “Inacidita e provocatrice”

Questa per Selvaggia Lucarelli non è stata un’edizione facile di Ballando con le Stelle, visto che oltre alle discussioni con i concorrenti è stata contestata e attaccata anche dai colleghi giudici, una su tutti Carolyn Smith. Non solo la nota coreografa, anche Ivan Zazzaroni recentemente ha lanciato qualche frecciatina alla Lucarelli. Ospite a Un Giorno Da Pecora, il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato che Selvaggia è una provocatrice e che negli ultimi anni sarebbe un po’ inacidita.

Ivan Zazzaroni su Selvaggia: “Provocatrice, ha questo velenino”.

“Perché una gara di ballo è diventata una continua lite tra giurati e concorrenti? Sai che me lo sono chiesto anche io. Però dobbiamo entrare nell’ottica che è televisione. Però posso assicurarvi che è tutto vero e naturale. Infatti noi non ci vediamo mai. Ci vediamo alle 7 di sera del sabato e basta tutto qui. Se ci parliamo prima di iniziare la diretta? No, ma una volta ci parlavamo, facevamo delle riunioni. Negli ultimi due o tre anni nulla, mai. Nemmeno ci vediamo, poi Selvaggia Lucarelli arriva sempre all’ultimo. Non so come mai, bo, avrà qualcosa da fare. Però ripeto che siamo tutti verissimi. E se ci pensate bene è il bello della nostra giuria. Nel senso che non c’è nulla di preparato. Se ai fini del programma siamo più importanti noi degli altri concorrenti? Forse perché alimentiamo un po’ le discussioni. Il ballo non può bastare essendo televisione. Se fosse solo balli il pubblico si annoierebbe. Per me Selvaggia è una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici. Poi ultimamente la trovo un filino cambiata, un po’ inacidita da questo punto di vista”.

Selvaggia dopo le parole di Ivan Zazzaroni…