Ivan Graziani a Castelferretti

Domenica 18 gennaio, alle 17.30, l’Auditorium Fallaci ospita “Ritratti di Ivan – Omaggio a Ivan Graziani”, evento organizzato dall’Associazione musicale Diesis in collaborazione con il Comune di Falconara, dedicato alla storia e all’eredità artistica di uno dei più grandi cantautori italiani.

Un appuntamento speciale che unisce musica dal vivo, racconto e memoria, celebrando la poetica, l’ironia e la profondità di Ivan Graziani, artista capace di attraversare generazioni con uno stile unico e riconoscibile. Con questa iniziativa Diesis intende raccontarlo non solo come icona della canzone italiana, ma come artista vivo, capace ancora oggi di ispirare, emozionare e parlare al presente.

Ospiti dell’evento saranno Michele Pecora, cantautore e amico di lunga data di Ivan Graziani e Anna Bischi Graziani, moglie dell’artista, che porteranno sul palco testimonianze, ricordi e riflessioni preziose, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sull’uomo e sull’autore.

Il cuore musicale dell’omaggio sarà affidato alla band Diesis Live Project, che eseguirà una selezione dei brani più significativi del repertorio di Ivan Graziani. Sul palco: Massimo Gerini (voce), Silvia Ridolfi (voce), Matteo Pecora (batteria), Claudio Zappi (basso), Giacomo Tondelli (pianoforte), Anna Greta Giannotti (chitarra), Luca Regini (chitarra).

L’evento Ritratti di Ivan è inoltre collegato alle selezioni nazionali del Premio Pigro – Voci d’Autore, concorso dedicato ai nuovi cantautori, che si svolgeranno nella mattinata di domenica 18 gennaio. Un legame ideale tra la grande tradizione della canzone d’autore italiana e le nuove generazioni di artisti.

L’ingresso è libero. Considerati i posti limitati, è consigliata la prenotazione al numero 351 861 46 67.