Ivan Gonzalez, l’ex di Oriana la critica sulla tv spagnola

Daniele Dal Moro non è certo il primo ex gieffino con cui è stata Oriana Marzoli. La bella venezuelana in passato ha avuto una relazione durata più di un anno con l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex vippone, Ivan Gonzalez.

Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 7 avevano anche contattato lo spagnolo per farlo entrare nella casa, ma lui ha rifiutato: “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione. Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora“.

Ivan González hablará hoy en ‘Fiesta’ sobre el abandono de Oriana, su ex, de #GHVIP30S 💣💥 🎉 #Fiesta30S

🔵https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/dcUN7PgKJF — Fiesta (@fiestatelecinco) September 30, 2023

Ivan Gonzalez commenta il caso di Oriana al Gran Hermano Vip.

Poco fa durante il programma di Telecinco, Fiesta, Ivan Gonzalez ha parlato di Oriana. Il ragazzone ha dichiarato di non essere sorpreso dall’abbandono della sua ex fidanzata al Gran Hermano Vip. Poi è arrivata anche una critica per Oriana, che secondo il suo ex dovrebbe avere più rispetto per chi lavora.