Ivan Gonzalez non è molto fortunato con le donne, Paola Caruso ha detto che l’ex tronista è gay e non riesce a concludere con le donne, Clizia Incorvaia gli ha rifilato un palo e oggi è stato lasciato in diretta tv. Durante la versione spagnola di Uomini e Donne, la fidanzata del toro di Siviglia, Oriana Marzoli, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. La ragazza ha detto che le cose non andavano bene in camera da letto e che Ivan sembrava quasi disgustato da lei.

“Non prova mai appetito fisico con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto qualcosa solo il primo mese. Poi abbiamo perso tempo! Io ti ho dato tanto. È molto dura dormire accanto ad una persona e chiederle se davvero ti vuole, perché non ti dà effetto né ti tocca. Non mostra nessun appetito per me e ci manca poco che vada a cercare un altro uomo dato che sono due settimane senza fare nulla. – come riporta IsaeChia – Prima mi lamentavo che duravi poco tempo, invece ora nemmeno quello. Si nota quando è forzato e che lo fai per dovere. Lui si forzava di fare tutto con me in quel senso”.

Lo spagnolo si è giustificato dicendo che a placare i suoi istinti erano le continue litigate con Oriana: “Quando stai tutto il giorno a litigare, a me non viene voglia. Mi dispiace. Ti amo da impazzire, ma non ce la faccio più. Ho 28 anni e quello che voglio è una relazione stabile, non questo”.

Brava Oriana dejándole claro a Iván que no va a volver con él😍 #MyHyV #TodosConOriana — ORIANA MARZOLI 👸🏼 (@orianamaarzoli) October 20, 2020

Quindi Ivan Gonzalez è un bello che “non balla”?

La rottura in diretta tra Ivan Gonzalez e la fidanzata, i video di Mujeres y Hombres y Viceversa.