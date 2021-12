Lo abbiamo conosciuto a Temptation Island Vip con Valeria Marini (ci sono le cotolette?), poi Ivan Gonzalez è sbarcato nei salotti di Barbara d’Urso e alla fine al GF Vip. Adesso il ‘toro di Siviglia’ è tornato in Spagna e in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto particolare a Mtma. L’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa (vittima di un recente outing) ha raccontato di essere ipocondriaco. Ivan Gonzalez ha spiegato quanto questo problema condizioni la sua vita, anche quella sentimentale.

“Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle”.

Ivan Gonzalez vuole diventare padre.

L’ex gieffino vuole essere certo di poter avere dei figli: “Adesso penso spesso che mi piacerebbe avere un figlio in futuro. E anche su questo ho mille dubbi che non mi lasciano libero. Questa domanda mi gira in testa e non smetto di pensarci: ‘riuscirò a diventare padre?’. Spero non ci siano problemi in questo. per adesso non è mai successo che una donna mi abbia detto di essere rimasta incinta. Adesso però voglio una risposta a questo quesito“.

“Sai cosa penso, Ivan? Che tu sarai un papà molto speciale” ❤️ La storia di Ivan ha colpito davvero tutti…#GFVIP pic.twitter.com/ejeZYUTZIL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 20, 2020

Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente… Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglienza guidato da una Rita Rusić più in forma che mai! 😏 pic.twitter.com/RRJJ2Or0F0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2020