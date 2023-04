Ivan Cattaneo contro Pier Paolo Pasolini: “Mi ha rubato un fidanzato”

Le nuove generazioni vedono oggi Ivan Cattaneo come un fenomeno da reality, ma nel corso della sua carriera è stati fra i primi a portare alta la bandiera LGBT+.

“Continuavano a darmi psicofarmaci e cose” – le parole del cantante da Serena Bortone, parlando del suo coming out in famiglia – “Una volta mi hanno portato in una sala con elettrodi e mi hanno fatto male, non so cosa fosse ma era terribile. La prima volta che ho scoperto di avere dei desideri diversi, pensavo di essere l’unico al mondo. Il manicomio è stato allucinante. Il ricordo più brutto del manicomio erano gli odori di urina, di sudore… Non ce l’ho con mia madre perché da donna di paese mi ha affidato al medico della mutua e non sapeva dove mi avrebbero portato”.