Iva Zanicchi: un Concerto di Passione e Tradizione Italiana

Sabato 12 luglio, la storica piazza della Libertà ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana: il concerto di Iva Zanicchi, icona del pop nostrano. La cantante, che ha conquistato il pubblico con la sua energia, si esibirà dalle 21:30, presentando una selezione delle sue canzoni più celebri, da “Come ti vorrei” a “Un uomo senza tempo”.

Zanicchi ha promesso di interagire con il pubblico, rendendo ogni esibizione un momento unico e coinvolgente. La sua attitudine genuina e la capacità di adattare il repertorio alle richieste degli spettatori renderanno il concerto un’esperienza intimista, lontana dai consueti eventi dove l’artista rimane distaccato.

Originaria di Ligonchio, la cantante ha rivelato di sentirsi a suo agio sia in grandi manifestazioni, come il recente concerto per la pace a San Pietroburgo, sia in contesti più intimi e familiari come quello di Olevano. La sua passione per la musica è rimasta costante nel tempo, anche se ritiene di ascoltarne meno nella vita quotidiana. Tra i suoi artisti preferiti, nomina leggende come Ella Fitzgerald e Aretha Franklin, che continuano a influenzare il suo stile.

L’evento si inserisce all’interno della 14ª edizione del festival “Anguriando”, che avrà luogo dal 11 al 13 luglio e celebra le tradizioni locali attraverso musica e gastronomia. Le serate comprenderanno anche performance di altri artisti e diverse attività culinarie, rendendo l’evento un’occasione di festa per la comunità. I biglietti per il concerto di Zanicchi sono disponibili su liveticket.it.